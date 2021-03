Europark Maribor bo od jutri naprej posloval v prilagojeni obliki. Skladno z novim vladnim odlokom bodo od 1. do 11. aprila v Europarku odprte vse prodajalne z živili, prodajalne s tehničnim blagom, drogerije, prodajalne z medicinskimi pripomočki, cvetličarna, trafika, banka in pošta. Nakupovalno središče bo še naprej poslovalo vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 do 21.00, ob sobotah pa od 8.0 ...