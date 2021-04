Citypark obratuje nemoteno, odprtih je veliko trgovin SiOL.net Največje nakupovalno središče v Sloveniji Citypark deluje od danes, 1. aprila, do sobote, 10. aprila, nemoteno. Središče je odprto od ponedeljka do sobote od 8. do 21. ure. Interspar in DM sta odprta že od 8. ure, večina preostalih trgovin pa od 9. ure.

