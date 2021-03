Delovati je pričela Uprava avtocestne policije 24ur.com Pristojni so sporazum o nastanku avtocestne policije podpisali decembra lani, sedaj pa je tudi uradno v Postojni pričela delovati Uprava avtocestne policije. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je ob tem dejal, da bo avtocestna policija pripomogla k izboljšanju pretočnosti in prometni varnosti na avtocestah in hitrih cestah ter da bo pomagala zmanjšati število prometnih nesreč in mrtvih udeležencev.

