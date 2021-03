Hojs: Z večjo prisotnostjo policijskih patrulj na avtocestah želimo dvigniti prometno kulturo RTV Slovenija V prenovljeni stavbi nekdanje prometne policije v Postojni so uradno odprli prostore Uprave avtocestne policije. Znotraj uprave bo usklajeno delovalo pet specializiranih enot, in sicer Ljubljana, Celje, Maribor, Koper in Novo mesto.

