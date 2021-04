V ameriški tovarni uničenih 15 milijonov odmerkov cepiva Johnson & Johnson Primorske novice V ZDA je bilo zaradi tovarniške napake uničenih 15 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson. V podjetju so v sredo potrdili, da so v tovarni v Baltimoru odkrili serijo cepiva, ki ni ustrezala zahtevanim standardom kakovosti, zato je niso "nikoli posredovali naprej na polnjenje in v zaključne faze proizvodnega procesa".

