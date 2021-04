V dveh dneh kar 25 prometnih nesreč zurnal24.si Gorenjski policisti so včeraj, 31. marca, obravnavali 14 prometnih nesreč, v katerih je bilo poškodovanih pet ljudi. En dan prej, 30. aprila, so obravnavali 11 nesreč s prav tako petimi poškodovanimi. Kar 25 prometnih nesreč sredi tedna v zgolj dveh dneh in 10 poškodovanih so visoke številke, ugotavljajo na Policijski upravi Kranj, in zato pozivajo vse udeležence v prometu k večji previdnosti in zbranosti.

