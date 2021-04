Izvršni odbor Stranke modernega centra (SMC) je danes razpravljal o trenutni politični situaciji in ohranjanju politične stabilnosti za zajezitev epidemije in uspešno gospodarsko okrevanje. Glede tega so se članice in člani pogovarjali tudi o možnosti, da bi se predsednik Zdravko Počivalšek vrnil med poslance, kar sicer odpira vrsto vprašanj, ki jih je treba pred tem dobro preučiti in pretehtati. ...