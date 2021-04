Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je v sredo mudil v Industrijski coni Dolenja vas v Mirni Peči. Obiskal je podjetje CeComp, podjetje Bartog in Izobraževalni center Renault Nissan Adriatic v Mirni Peči. Seznanil se je z delovanjem in nadaljnjim razvojem podjetij ter predstavil možnosti za črpanje sredstev s strani podjetij in občin v prihodnji fina ...