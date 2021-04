Osvetljeno stopnišče nad Jelenovim klancem zurnal24.si V teh dneh so v Kranju na novo uredili stopnišče, ki povezuje Jelenov klanec s Staro cesto. Dober kilometer stran pa so uredili in asfaltirali še Kajuhovo cesto, doslej še edino makadamsko cesto v mestu.

