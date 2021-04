Policija in zdravstveni inšpektorji bodo med prazniki okrepili nadzor nad spoštovanjem ukrepov RTV Slovenija Policisti in zdravstveni inšpektorji bodo tudi med velikonočnimi prazniki poostrili nadzor nad upoštevanjem ukrepov za zajezitev epidemije. Že v četrtek pa so opravili kar 2102 nadzorov in zaznali 191 kršitev veljavnih odlokov.

