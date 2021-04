Policija je v četrtek ob opravljenih 2102 nadzorih zaznala 191 kršitev veljavnih odlokov za zajezitev epidemije. Izrekla je 42 prekrškovnih sankcij, 194 opozoril in izdala dva plačilna naloga. Policija in zdravstveni inšpektorji bodo tudi konec tedna oz. med velikonočnimi prazniki preverjali spoštovanje ukrepov, so za STA pojasnili v policiji. Največ kršitev se je ...