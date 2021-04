Oblast prestopnikov in izdajalcev SiOL.net Za poslance prestopnike so v evropskih parlamentih oslovske klopi. Slovenija je posebnost. Tu prestopnik Igor Zorčič (donedavna SMC) vodi državni zbor. Prestopniki pa so velike zvezde. Drugega velikega prestopnika Janija Möderndorferja (trenutno LMŠ), ki po številu prestopov med strankami podira celo svetovne rekorde, je kul opozicija ta teden določila za glavnega tožilca proti premieru Janezu Jan...

Oglasi