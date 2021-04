Pohod hladnih prestopnikov in izdajalcev SiOL.net Za poslance prestopnike so v evropskih parlamentih oslovske klopi. Slovenija je posebnost. Tu prestopnik Igor Zorčič vodi državni zbor. Prestopniki so tudi velike zvezde – predvsem opozicijske povezave KUL. "Hladni" poskušajo s prestopniki zrušiti oblast in izsiliti izredne volitve. Drugega velikega prestopnika Janija Möderndorferja (trenutno LMŠ), ki po številu prestopov med strankami podira svet...

