Bodo Ljubljančani in Jeseničani danes dobili polfinalnega tekmeca? SiOL.net Zaradi težav s covid-19 bosta Pustertal in Lustenau zvečer odigrala šele drugo četrtfinalno srečanje. Če bodo Avstrijci znova izkoristili zdesetkanost italijanskega kolektiva, bodo postali zadnji polfinalist, saj moštvi igrata le na dve zmagi. V tem primeru bi se Lustenau za finale udaril s HK SŽ Olimpija, hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice pa bi palice v polfinalu prekrižali z Asiagom. Če bo Pustertal izsilil tretjo tekmo in napredoval on, se bo v polfinalu meril z Jeseničani, Ljubljančani pa bi se borili z Asiagom.

