Ekspresni četrtfinalni vlak in polfinalne rezerve Sportal Oba slovenska predstavnika Alpske lige HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice sta se na ekspresen način, brez četrtfinalnega poraza, uvrstila v polfinale tekmovanja, v katerem še čakata na nasprotnika. Kapetana obeh ekip se zavedata, da prostora za napredek nikoli ne zmanjka, in si želita, da bi v četrtek, ko se bo začel lov za finalno vstopnico, igro dvignili na višjo raven.

