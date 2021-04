Ljubljančani in Jeseničani dobili polfinalna tekmeca SiOL.net Zaradi težav s koronavirusom sta Pustertal in Lustenau danes zvečer odigrala šele drugo, a odločilno četrtfinalno srečanje. Avstrijci so izkoristili zdesetkanost italijanskega kolektiva in se z zmago s 3:1 kot zadnji uvrstili v polfinale, saj sta moštvi igrali le na dve zmagi. Lustenau se bo tako za finale udaril s HK SŽ Olimpija, hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice pa bodo palice v polfinalu prekrižali z Asiagom.

