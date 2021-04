Nogometaši Torina in Juventusa so se na današnji tekmi 29. kroga italijanskega prvenstva razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:1). Stara dama je po današnjem remiju s tretjega zdrsnila na četrto mesto, pred njo je - poleg milanskega Interja in AC Milana - tudi Atalanta Josipa Iličića, ki je danes premagala Udinese s 3:2.



