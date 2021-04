Vroči Dončić čaral in navdušil tudi v prestolnici ZDA #video Sportal Košarkarji Dallasa v Washingtonu niso mogli računati kar na tri člane začetne peterke, a jih to ni zmotilo na poti do nove prepričljive zmage (109:87) v ligi NBA. Mavericks so najdaljši niz gostovanj v tej sezoni sklenili s četrto zaporedno zmago, Luka Dončić pa je bil s 26 točkami najboljši strelec dvoboja. Mladi slovenski as je pridodal še osem skokov in šest asistenc. Miami je brez pomoči poško...

