Dallas s 23 trojkami do velike zmage nad vodilnim Utahom RTV Slovenija Luka Dončić je z 31 točkami, 9 skoki in 8 podajami zrežiral zmago Dallasa nad Utahom. Vodilna ekipa Lige NBA je izgubila prvič po devetih zaporednih zmagah. Mavericksi so prikazali eno izmed najboljših predstav sezone, zadeli so kar 23 trojk.

