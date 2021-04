#foto Z avtom zapeljal v Savico in se utopil Dnevnik V soboto okoli 23. ure je osebno vozilo v Ukancu zapeljalo z mostu v Savico. Ena oseba se je sama rešila iz vozila in poiskala pomoč, drugo pa sta iz vozila izvlekla domačin in pripadnik civilne zaščite. Prostovoljni gasilci in člani civilne zaščite...

