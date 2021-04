Jordanski princ v hišnem priporu iz 'varnostnih razlogov' 24ur.com Princ Hamza bin al Husein, polbrat jordanskega kralja Abdulaha II., je sporočil, da je v hišnem priporu. Trdi, da je bil kaznovan, ker se je udeležil sestankov, na katerih so kritizirali kralja. Jordanske oblasti so sicer v soboto "iz varnostnih razlogov" izvedle številne aretacije. Med pridržanimi so tudi posamezniki, ki so blizu kraljevi družini.

