Jordanija prepovedala poročanje o domnevni zaroti jordanskega princa 24ur.com Uporabniki družbenih omrežij in mediji ne smejo več objavljati ničesar o kraljevem polbratu, ki je bil obtožen načrtovanja destabilizacije države. Oblasti namreč zahtevajo, da so preiskave princa Hamzah bin AlHusseina tajne. Prepoved so sprejeli potem, ko je jordanski princ objavil videosporočilo, v katerem je jordanske voditelje obtožil nesposobnosti in korupcije, le dva dni kasneje pa se je po ...

