Na spletu podatki 533 milijonov Facebook uporabnikov, tudi 230.000 Slovencev 24ur.com Leta 2019 je zaradi Facebookove površnosti prišlo do ogromne kraje podatkov uporabnikov, ti pa so zdaj prosto dostopni na spletu. Na koncu je bilo odkrito, da so hekerji uspeli priti do podatkov več kot 500 milijonov računov. Najbolj so na udaru podatki o elektronski pošti in telefonske številke, ostali podatki so, kot kaže, tisti, ki jih imamo javno objavljene. Vprašanje pa je – kako se zavarovati.

