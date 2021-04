Razkrili tudi osebne podatke iz Nove Gorice in Kopra Primorske novice V teh dneh se je na hekerskih forumih pojavila datoteka s podatki 533 milijonov uporabnikov Facebooka, med njimi je 229.039 uporabnikov iz Slovenije, tudi s Primorskega. To so podatki, ki so zaradi napake družbenega omrežja omogočali dostop do telefonskih številk že avgusta 2019. Da gre za starejši zajem podatkov, so potrdili tudi na SI-CERT.

Sorodno





























Oglasi Omenjeni Facebook

kriptovaluta

Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Goran Dragić

Zdravko Počivalšek

Aleksander Čeferin

Tadej Pogačar