V Benetkah bodo cepili tudi na vodnem taksiju Primorske novice Italija namerava v okviru strategiji cepljenja proti covidu-19 odpreti cepilne centre tudi na nenavadnih krajih, kot so cerkve in muzeji. V Benetkah bodo od ponedeljka cepili tudi na predelanem vodnem taksiju, ki ga bodo privezali tako, da bo dostopen starejšim od 80 let, je včeraj poročal časnik Corriere della Sera.

