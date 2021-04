Britanci z mislimi že na počitnicah in nogometnih tekmah: prihajajo covidna potrdila 24ur.com Velika Britanija načrtuje poskusno testirati sistem covidnega potrdila na dogodkih, kot so nogometne tekme. Potrdila vidijo kot možen način izhoda iz omejitev za zajezitev novega koronavirusa, so sporočili iz britanske vlade. Prav tako bodo predstavili cepilne potne liste.

