Grozil, da bo s plinom razstrelil hišo, prepričali so ga pogajalci 24ur.com Minuli konec tedna je na območju Slovenj Gradca 54-letni občan grozil, da bo s plinom razstrelil stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci, ki so pomagali pri evakuaciji stanovalcev in policisti, ki so moškega uspeli prepričati, da je prišel iz hiše. Po dogodku so ga hospitalizirali.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Slovenj Gradec Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Boštjan Poklukar

Primož Roglič

Luka Dončić

Jan Oblak