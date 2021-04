Poročilo Policijske uprave Celje: torek, 6. 4. 2021 (močno pijan z avtom v drevesa in kamin, še več Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 179 klicev občanov. 43 klicev je bilo interventnih. 5 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 17 s področja prometne varnosti ter 12 s področja javnega reda in miru. Skorajda povsod na našem območju od zgodnjega jutra sneži. Sneg se ponekod oprijema vozišč. Na srečo večjih posebnosti ...

