Filmska kočija slavne cesarice Sissi prodana za več kot 100 tisočakov RTV Slovenija Kočija, v kateri sta se sredi 50. let prejšnjega stoletja igralca Romy Schneider in Karlheinz Böhm prevažala kot cesarica Sissi in cesar Franc Jožef, je bila na dražbi prodana podjetju, ki načrtuje hotel v Bad Ischlu.

