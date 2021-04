Incident v Cadizu še naprej buri duhove Sportal Španski nogometni klub Valencia se je postavil v bran francoskemu branilcu Mouctarju Diakhabyju, ki je bil na zadnji tekmi 29. kroga španskega državnega prvenstva deležen rasističnih opazk, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodali so še, da so se na igrišče vrnili zgolj zaradi morebitnih sankcij klubu, v kolikor tekme ne bi odigrali do konca.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Španija Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Matjaž Nemec

Josip Iličić