Dembele v zadnji minuti rešil Barcelono in napovedal ogorčen boj za naslov RTV Slovenija Nogometaši Barcelone so na zadnji tekmi 29. kroga španskega prvenstva premagali Valladolid z 1:0. Vodilnemu Atleticu so se približali na točko pred sobotnim el clasicom v Madridu.

