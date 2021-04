Kamniški policisti prekinili mašo, župnik: Ne smem maševati brez občestva 24ur.com V Mekinjah pri Kamniku so na velikonočno jutro kljub splošni prepovedi zbiranja ljudi opravljali mašo v tamkajšnji cerkvi, zaradi česar je tam posredovala Policija. Obred so prekinili, po poročanju lokalnega portala pa naj bi nekaj vernikov ob prihodu policistov iz cerkve zbežalo skozi zakristijo. Policija je prisotnim, ki so sicer vzdrževali medsebojno razdaljo in nosili maske, izrekla zgolj opo...

