Po poročanju lokalnega portala Kamnik Info so v Mekinjah policisti v nedeljo zjutraj posredovali pri tamkajšnji farni cerkvi, v kateri so se, kljub prepovedi zbiranja in obredov, pri velikonočni praznični maši zbrali verniki. Kamniški policisti so bili v nedeljo zjutraj obveščeni, da v cerkvi v Kamniku poteka obred, ki se ga udeležuje več ljudi. Po podatkih Policijske uprave Ljubljana so policist ...