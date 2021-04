Poročilo Policijske uprave Celje: četrtek, 8. 4. 2021 (vlom v gradbeni zabojnik, zagorelo starejše v Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 219 klicev občanov. 63 klicev je bilo interventnih, trije nujni. 9 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 2 s področja mejnih zadev in tujcev, 21 s področja prometne varnosti ter 15 s področja javnega reda in miru. Cestni promet Na območju naše policijske uprave so včeraj obravnavali p ...

