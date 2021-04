V dijaški organizaciji za čim prejšnje vračanje zaključnih letnikov v šole Primorske novice V Dijaški organizaciji Slovenije spoštujejo mnenje stroke, ki je svetovala popolno zaprtje države do 12. aprila. Kot so opozorili, pa se je žal izkazalo, da so v popolno zaprtje spet vstopili le vzgojno-izobraževalni zavodi. Od vlade zato zahtevajo, da po izteku tega obdobja omogoči takojšen povratek zaključnih letnikov v šolske klopi.

