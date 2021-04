Šole poizvedujejo, koliko učencev in dijakov bi se samotestiralo Primorske novice Ministrstvo za zdravje je za drugo polovico aprila predvidelo začetek prostovoljnega samotestiranja na virus sars-cov-2 za učence zadnje triade osnovnih šol in dijake srednjih šol. Na poti v Slovenijo je že 300.000 testov, osnovne in srednje šole pa zdaj preverjajo, koliko učencev in dijakov bi se bilo pripravljenih testirati.

