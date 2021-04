Znane podrobnosti srhljivega umora pri Grosupljem: Slavka so do smrti pretepli zaradi pičlih 2000 ev Reporter Ljubljanski kriminalisti so v minulih dneh prijeli osumljence umora 77-letnega Slavka Knaflja z območja Grosupljega. Kaznivo dejanje naj bi 18. marca popoldne zagrešili slovenski državljani, stari 24, 23, 19 in 18 let, z območja Kočevja. Policisti so jih

Sorodno











Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Boštjan Poklukar

Luka Dončić

Primož Roglič

Tadej Pogačar