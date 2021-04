Pustili so ga zvezanega in trpečega Delo Četverica je hotela Slavca Knaflja okrasti, vendar niso računali na to, da jih bo zalotil. Napadli so ga in mu z vrvjo zvezali roke in noge.

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Jelko Kacin

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Andrej Vizjak