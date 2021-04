Brigita Čokl, ki do kongresa začasno vodi DeSUS, je v pismu članom stranke zapisala, da je podpora poslancev DeSUS koalicijskemu zakonu o vodah vredna obsojanja. Kot je dejala za Kanal A, želi do kongresa stranko poenotiti in ji vrniti moralno-etični kodeks. Pričakuje, da bodo s poslanci stranke sedli za skupno mizo in si nalili čistega vina.