Nova šefinja DeSUS udarila po poslancih: Nočejo dojeti, da smo prestopili v opozicijo Reporter Brigita Čokl, ki do kongresa začasno vodi DeSUS, je v pismu članom stranke zapisala, da je podpora poslancev DuSUS koalicijskemu zakonu o vodah vredna obsojanja. Kot je dejala za Kanal A, želi do kongresa stranko poenotiti in ji vrniti moralno-etični kode

