Ponovitev finala: Ne gre za maščevanje, a lanski poraz Parižane zelo peče 24ur.com Dan za nov nogometni spektakel v Ligi prvakov. Gre za ponovitev lanskega finala tega eminentnega klubskega nogometnega tekmovanja med Bayernom in PSG-jem. Bavarci so bili v finalu boljši in osvojili laskavo lovoriko, Parižani pa imajo sedaj priložnost, da se tekmecem maščujejo za boleč poraz. Prenos dvoboja nemških in francoskih serijskih prvakov od 20.30 na Kanalu A in VOYO. Z uvodnim studijskim delom.

Sorodno



































Oglasi