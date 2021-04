Klopp: Nismo si zaslužili nič več od tega, kar je bilo 24ur.com V Madridu je Real dokaj zanesljivo prišel do prve zmage, Liverpool ni pokazal prav veliko dobrih plati na uvodni tekmi četrtfinala Lige prvakov. Tega se zaveda tudi trener redsov Jürgen Klopp, ki je bil razočaran nad igro in kreativnostjo igralcev, a pravi, da je bila edina dobra stvar poleg dejstva, da so dosegli gol v gosteh, da je bila to šele prva od dveh tekem.

