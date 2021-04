Bizarno: Romuni v črnem oškodovali Borussio, nato njenega asa zaprosili za avtogram Sportal V zadnjem obdobju se na največjih tekmah, pa naj gre za ligo prvakov ali najmočnejša prvenstva po Evropi, ogromno razpreda o spornih sodniških odločitvah. Nič drugače ni bilo tudi v Manchestru, kjer so bili po porazu proti Cityju (1:2) v taboru Borussie Dortmund prepričani, da so jih romunski sodniki oškodovali. Ravno tisti, ki so Erlinga Brauta Haalanda po dvoboju zaprosili za avtogram, Norvežan pa jim je izpolnil željo.

