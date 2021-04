Izjemni Navas, slab večer Neuerja, dva gola Mbappeja in zmaga Parižanov s 3:2 24ur.com Nogometaši Paris Saint Germaina so na prvi četrtfinalni tekmi Lige prvakov v Müncnhu premagali zasedbo Bayerna s 3:2. Blestel je Kylian Mbappe, ki se je podpisal pod dva zadetka, enega je za Parižane dodal branilec Marquinhos. Za domačine sta zadela Jean-Eric Maxim Choupo-Moting in Thomas Müller.

