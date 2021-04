Pogrešan je 46-letni Boštjan Lavtar 24ur.com Kranjski policisti so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 46-letnega Boštjana Lavtarja z Bleda. Ko je odšel od doma naj bi bil oblečen v modro trenirko, rumeno-črne športne čevlje in tanko puhovko zelene barve, so še sporočili iz policije. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naprošajo, da to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimi telefon policije na številko 080 1200.

