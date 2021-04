Pogrešanega zaman iskali tudi jamarski reševalci zurnal24.si Tri dni je minilo od izginotja 46-letnega Boštjana Lavtarja z Bleda. Tudi danes, v soboto, 10. aprila, so pogrešanega vnovič iskali v soteski Vintgar. V iskalni akciji so danes sodelovali tudi jamarski reševalci iz Kranja in Velenja.

