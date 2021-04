S petkom prijave na cepljenje 60-letnikov in starejših z AstraZeneco Primorski dnevnik Na podlagi odločitev vlade in izrednega komisarja za covid-19 Figliuola bo tudi v FJK cepljenje z AstraZeneco potekalo za 60-letnike in starejše, je sporočil podpredsednik Dežele FJK, pristojen za zdravstvo Riccardo Riccardi. Z zbiranjem prijav bodo začeli od jutrišnjega dne (petka). Cepivo AstraZenece je sicer odobreno za osebe od 18 let navzgor, toda iz previdnostnih razlogov bo uporabljeno le za ...

