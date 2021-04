V dveh urah, odkar je danes zjutraj ob 7. uri steklo vpisovanje, je bilo zbranih skoraj 10.000 naročil za cepljenje 60-letnikov in starejših, je povedal podpredsednik Dežele FJK in pristojen za zdravstvo Riccardo Riccardi. Ob 9.15 je bilo zbranih že 9589 naročil. Gre nedvomno za pozitiven podatek, je komentiral. Kot je znano, bodo za 60-letnike in starejše uporabili cepivo AstraZenece. Upravičenci ...