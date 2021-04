Mjanmarski veleposlanik ostal pred vrati ambasade v Londonu 24ur.com Mjanmarski veleposlanik v Združenem kraljestvu je zaradi nasprotovanja vojaški hunti in poziva, naj izpustijo voditeljico Aung San Su Či, v sredo zvečer ostal pred vrati londonske ambasade. "To je državni udar. Tukaj je Združeno kraljestvo, nismo v Mjanmaru," je bil ogorčen mjanmarski veleposlanik, ki je zaman zvonil in čakal pred vhodom. Vrata veleposlaništva so zanj ostala zaprta.

