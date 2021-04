Neznancem ne dajajte dostopa do svojega računalnika RTV Slovenija Gorenjski policisti so v sredo obravnavali prijavo oškodovanke, da je neznanemu klicatelju iz tujine, ki se ji je predstavil kot računalniška tehnična pomoč, posredovala svoje podatke in mu omogočila oddaljen dostop do svojega računalnika.

